Власти Белгородской области выделят финансирование коммерческим кинотеатрам

03.05.2023

Власти Белгородской области выделят финансирование коммерческим кинотеатрам
В Белгородской области коммерческим кинотеатрам власти выделят финансирование для компенсации прокатной платы по лицензионным договорам за 2022 год, передает bel.ru.

Проблемы белгородских кинотеатров обсуждались 2 мая на встрече главы региона Вячеслава Гладкова с бизнес-омбудсменом Вадимом Епанчинцевым.

По словам Епанчинцева, кинотеатры в регионе переживают непростые времена, посещаемость на фоне отсутствия в прокате зарубежных картин сильно сократилась.

По итогам совещания было принято решение о выделении кинотеатрам финансирования.

Выручка коммерческих кинотеатров по итогам 2022 года упала почти вдвое. Падение доходов связывают с уходом западных кинокомпаний.


Фото: Pixabay.com