Власти Белгородской области выделят финансирование коммерческим кинотеатрам

Проблемы белгородских кинотеатров обсуждались 2 мая на встрече главы региона Вячеслава Гладкова с бизнес-омбудсменом Вадимом Епанчинцевым.По словам Епанчинцева, кинотеатры в регионе переживают непростые времена, посещаемость на фоне отсутствия в прокате зарубежных картин сильно сократилась.По итогам совещания было принято решение о выделении кинотеатрам финансирования.Выручка коммерческих кинотеатров по итогам 2022 года упала почти вдвое. Падение доходов связывают с уходом западных кинокомпаний.