Лапенко и Трибунцев попадут в учебник математики в фильме «Исчезнувший велосипедист»

Стартовали съемки нового фильма с Антоном Лапенко и Тимофеем Трибунцевым.



Картина получила название «Исчезнувший велосипедист», передает онлайн-кинотеатр START.



«Каждый день из пункта "А" в пункт "Б" выходит Пешеход, по пути он встречает Велосипедиста. Потом возвращается домой, где его ждет верная жена. Однажды Пешехода останавливает Следователь и сообщает, что Велосипедист исчез. Следователь просит Пешехода отправиться с ним в пункт "Б", чтобы опросить свидетелей», — указано в описании проекта.



Создатели добавили, что герои Лапенко и Трибунцева в фильме попадут в учебник математики и будут решать вместе одну задачу.





Фильм станет полнометражным игровым дебютом для театрального режиссера Юрия Муравицкого.



В актерский состав ленты вошли также Сергей Епишев, София Сальман, Сергей Кирпиченок, Николай Коляда, Светлана Колесова, Олег Ягодин и другие.



Релиз картины запланирован на 2023 год.









Фото: START