Мариинский театр отметил 10-летие Новой сцены

Гала-концерт прошел в день рождения площадки и 70-летия худрука, директора Мариинки Валерия Гергиева, сообщили в пресс-службе Минкультуры России.





В мероприятии участвовали оперные певцы Хибла Герзмава, Ильдар Абдразаков, Ариунбаатар Ганбаатар, пианист Денис Мацуев, прима-балерина Диана Вишнева, Страдивари-ансамбль, Симфонический оркестр театра и др.





Мариинский-2 открылся 2 мая 2013 года. За десять лет на его сцене дали более 3 тысяч концертов, оперных и балетных спектаклей, которые увидели 5 млн человек. «Театральные уроки» за кулисами сцены посетили более 200 тысяч петербургских старшеклассников.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ