Billy’s выступит на Ural Music Night с новым гитаристом

Группа во главе с Билли Новиком станет одним из хедлайнеров музыкального фестиваля, сообщили организаторы.





Крупнейший в стране однодневный фестиваль пройдет в Екатеринбурге 23 июня. Российские звезды и начинающие музыканты выступят на ста городских сценах.





Одним из главных гостей станет Billy’s band, к которой в этом году присоединился гитарист Марс Ковалевский. В начале года о своем уходе из группы объявил ее сооснователь Андрей «Рыжик» Резников, который исполнял партии гитары, тамбурина и др.





Финальную Серенаду Трубадура («Луч солнца золотого») споет Валерий Сюткин на главной сцене «Уральской ночи музыки». Ее исполнение на фоне рассвета завершит фестиваль.





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