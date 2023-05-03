Агентство креативных индустрий поможет художникам-комиксистам

С 25 апреля по 2 мая художники-комиксисты смогут зайти на сайт агентства и подать заявку на участие в проекте «Комикс-погружение».





Экспертный совет отберет десять лучших комиксистов, затем состоится встреча, где будет рассказано, в каком порядке пройдут мастер-классы практико-ориентированного интенсива. «Комикс-погружение» ориентировано на молодежь (участники от 18 лет), на мастер-классах пойдет речь об особенностях целевой аудитории и связанных с этим нюансами.





Во время фестиваля «Красная площадь» состоится презентация проекта. Комиксисты расскажут о своих комиксах, будут отобраны лучшие, они уйдут на доработку и в печать. В декабре 2023 года в редакции Mainstream Geeks издательства АСТ комиксы выйдут отдельным сборником. На ярмарке интеллектуальной литературы «non/fiction» состоится его презентация.





Среди других творческих индустрий АКИ поддерживает и издательское дело, с этим связан проект «Комикс-погружение». А еще с тем, что в каждой из этих индустрий есть профессии, в которых не слишком заинтересована сегодняшняя молодежь, но развивать их необходимо. Комиксы могут популяризировать, сделать модными и престижными профессии швеи, свето- и звукорежиссера и многие другие.





«Культура» задала несколько вопросов Генеральному директору Агентства креативных индустрий Гюльнаре Агамовой.





— С чем связано решение АКИ поддержать комиксистов?





— Комиксы динамичное, быстро развивающееся, модное и современное направление издательского дела. Они очень популярны у молодежи, и для того, чтобы вести с ней диалог, донести до нее ту информацию, которая нам важна, логично обратиться к комиксам. Чтобы Москва и дальше развивалась такими темпами, как сейчас, а возможно и еще быстрее, ей требуется ряд профессии творческих индустрий. Комиксы помогут нам рассказать о преимуществах этих профессий,сделают их модными.





— Видите ли вы в этом направлении перспективы развития? Если «да», то какие?





— Однозначно видим. Через комиксы мы можем максимально интегрироваться в другие индустрии, рассказать о них, приблизить их к молодежи. Проект «Комикс-погружение» направлен на популяризацию профессий в индустриях моды, кино и издательского дела. Мы реализуем кросс-индустриальный проект, и для нас это очень важно. Он может быть очень успешен.





— Каковы ваши ожидания от реализации проекта?





— Мы ожидаем, что к концу года у нас появится много новых художников-комиксистов, которых будут знать Москва и Российская Федерация. А еще у нас появятся комиксы про швей, свето- и звукорежиссеров, художников. Мы надеемся, что эти профессии придет молодежь, что они станут не менее модными и востребованными, чем, к примеру, профессия разработчиков видеоигр. Они также очень важны, и мы должны превратить их в престижные.





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