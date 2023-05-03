«Джон Уик 4» появится в онлайн-доступе 23 мая

Студия Lionsgate анонсировала онлайн-премьеру четвертой главы экшн-франшизы с Киану Ривзом во главе, сообщила «Культуромания».





С 23 мая John Wick: Chapter 4 будет доступен в формате видео по запросу (VOD). Когда фильм появится на стримингах, пока не уточнялось. Предыдущие ленты франшизы доступны на Amazon Prime Video и Apple TV+.





Также «Джона Уика» перевыпускают ограниченным тиражом в формате IMAX. Его по-прежнему можно увидеть на больших экранах.





За полтора месяца в прокате боевик об отставном наемном убийце, мстящем преступному миру, заработал более $402 млн и стал самой кассовой частью франшизы. Успех картины открыл дорогу для спин-оффов. Осенью выйдет сериал «Континенталь», а в будущем году — фильм «Балерина».





Фото: кадр из фильма «Джон Уик 4»