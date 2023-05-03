Дебютировал тизер второй части «Дюны» Дени Вильнева

WBD поделился постером и первым роликом к сиквелу фантастического фильма по романам Фрэнка Герберта.





В видео представлены главные герои кинокартины — Пол Атрейдес (Тимоти Шаламе), его возлюбленная, фрименка Чани (Зендея), его мать и член ордена Бене Гессерит леди Джессика (Ребекка Фергюссон), его наставник Гурни Халлек (Джош Бролин), предводитель одного из фрименских племен Стилгар (Хавьер Бардем), к которому примкнули Пол и Джессика после нападения Харконненов на дом Атрейдесов на Арракисе.





В тизер вошли антагонисты фильма — организатор атаки и виновный в убийстве отца Пола барон Харконнен (Стеллан Скарсгард), его племянник и наместник дома на Арракисе Глоссу Раббан (Дейв Батиста), а также персонажи, которые дебютируют во второй части Ирулан (Флоренс Пью) и Фейд-Рауту (Остин Батлер).





Полноценный трейлер выйдет 3 мая в 19:00 мск.





Премьера сиквела Dune назначена на 3 ноября.





Фото: кадр из тизера Dune 2