Умер актер сериала «Богатые тоже плачут» Гастон Тусет

03.05.2023

Умер актер сериала «Богатые тоже плачут» Гастон Тусет
Артиста не стало на 81-м году жизни, сообщила Национальная ассоциация переводчиков (ANDI).

Тусет умер 1 мая. Причины и обстоятельства не уточняются. 

Гастон Тусет — уроженец Аргентины, живший и работавший в Мексике. Он снимался в сериалах и кино, играл в театре, а также выступал режиссером теленовелл. Отечественному зрителю он известен по ролям доктора Суареса из сериала «Богатые тоже плачут» и Роке из «Дикой Розы».

Фото: Pixabay