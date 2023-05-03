Умер актер сериала «Богатые тоже плачут» Гастон Тусет

Артиста не стало на 81-м году жизни, сообщила Национальная ассоциация переводчиков (ANDI). ...
Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям праздничного концерта, посв...
Музей готов выполнять функцию показа западного искусства, даже не имея возможности привозить выставк...
В Вене 9 Мая пройдет концерт выдающихся российских музыкантов.
Свое мнение кинематографист высказал в интервью The Guardian.
Артиста не стало на 81-м году жизни, сообщила Национальная ассоциация переводчиков (ANDI). ...
Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям праздничного концерта, посв...
Музей готов выполнять функцию показа западного искусства, даже не имея возможности привозить выставк...
В Вене 9 Мая пройдет концерт выдающихся российских музыкантов.
Свое мнение кинематографист высказал в интервью The Guardian.
Главные роли в проекте играют Анна Котова, Ангелина Стречина, Лина Миримская.
Такое решение объединение приняло после неудачных переговоров с производителями фильмов и сериалов.
В актерский состав фильма вошли Анна Ардова, Алексей Серебряков, Нино Нинидзе, Дмитрий Чеботарев, Ва...
О смерти Юдашкина сообщила его супруга.
Продолжение оригинальной картины получило название «Добро пожаловать в семью. Повар из Неаполя». ...
Музыкальная группа канадского актера Киану Ривза Dogstar выпустит альбом впервые за 23 года существо...
Дирижер, художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев 2 мая отмечает 70-летний юби...
Производством фильма займется студия 3000 Pictures.
В актерский состав проекта вошли Кери Рассел, Руфус Сьюэлл, Дэвид Джеси, Рори Киннер и другие.
Общие сборы проекта составили 842,1 млн рублей.
События в фильме будут происходить в 2090-х годах, до событий фильмов «Чужой» с Сигурни Уивер в роли...
О том, какую роль сыграет звезда сериалов «Мандалорец» и «Один из нас», пока не сообщается.
Гендиректор студии DC Джеймс Ганн не исключил, что в киновселенной про Супермена может появиться тем...
С 2004 по 2012 год Георгий Демуров являлся художественным руководителем Нижегородского театра драмы.
Сообщается, что дизайнер умер в результате желудочного кровотечения.
03.05.2023