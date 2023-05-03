Умер актер сериала «Богатые тоже плачут» Гастон Тусет

Артиста не стало на 81-м году жизни, сообщила Национальная ассоциация переводчиков (ANDI).





Тусет умер 1 мая. Причины и обстоятельства не уточняются.





Гастон Тусет — уроженец Аргентины, живший и работавший в Мексике. Он снимался в сериалах и кино, играл в театре, а также выступал режиссером теленовелл. Отечественному зрителю он известен по ролям доктора Суареса из сериала «Богатые тоже плачут» и Роке из «Дикой Розы».





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