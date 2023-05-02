Путин направил приветствие участникам и гостям концерта «Песни Победы»

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям праздничного концерта, посвященного 78-летию Победы в Великой Отечественной войне, «Песни Победы».



Глава государства отметил, что концерт собрал известных, популярных исполнителей, а также авторов из разных регионов России, лауреатов конкурса «Песни нашего полка».



«С этой сцены прозвучат по-настоящему народные, любимые произведения и новые композиции. Все они выражают благодарность и уважение к защитникам Родины, передают чувства и мысли каждого, кто искренне переживает за судьбу страны, бережно хранит правду о Великой Отечественной войне и поддерживает наших бойцов, сражающихся сегодня с неонацизмом. Эти песни служат мощной объединяющей силой, вдохновляют на ратный и созидательный труд на благо России», — указано в сообщении.



Владимир Путин поздравил всех с праздником Великой Победы и пожелал успехов и всего самого доброго.









Фото: Kremlin.ru