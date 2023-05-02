Новый директор ГМИИ им. Пушкина пообещала удивить посетителей

Новый директор ГМИИ им. Пушкина пообещала удивить посетителей

02.05.2023

Новый директор Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина Елизавета Лихачева пообещала удивить посетителей, передает ТАСС.

Лихачева отметила, что в России много образцов хорошего западного искусства, и это не только известные коллекции.

«У нас много работы. И даже не имея возможности постоянно проводить выставки из Европы, я думаю, что мы сможем выполнять функцию показа западного искусства», — приводит агентство слова Лихачевой.

Директор добавила, что в планах музея показы буддийского искусства из Монголии, индийская выставка, латиноамериканские экспозиции современного искусства.

«Пока это планы, но мы их активно прорабатываем, мы уже связались со всеми сторонами и сможем заявить официально, когда будут заключены договоры», — сказала Елизавета Лихачева.


Фото: скриншот блога Елизаветы Лихачевой