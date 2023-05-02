Новый директор ГМИИ им. Пушкина пообещала удивить посетителей

Новый директор Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина Елизавета Лихачева пообещала удивить посетителей, передает ТАСС.



Лихачева отметила, что в России много образцов хорошего западного искусства, и это не только известные коллекции.



«У нас много работы. И даже не имея возможности постоянно проводить выставки из Европы, я думаю, что мы сможем выполнять функцию показа западного искусства», — приводит агентство слова Лихачевой.



Директор добавила, что в планах музея показы буддийского искусства из Монголии, индийская выставка, латиноамериканские экспозиции современного искусства.



«Пока это планы, но мы их активно прорабатываем, мы уже связались со всеми сторонами и сможем заявить официально, когда будут заключены договоры», — сказала Елизавета Лихачева.









Фото: скриншот блога Елизаветы Лихачевой