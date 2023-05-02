Российские музыканты выступят 9 Мая в Вене

В Вене 9 Мая пройдет концерт выдающихся российских музыкантов, передает пресс-служба Министерства культуры России.



Концерт пройдет в посольстве России в Австрии, его участниками станут лауреаты Международного конкурса имени П.И. Чайковского заслуженный артист России Александр Гиндин (фортепиано), Гайк Казазян (скрипка), Александр Рамм (виолончель).



В программу вошли Фортепианное трио № 2 ми минор, cоч. 67 Д. Д. Шостаковича, «Вальс-скерцо» и «Мелодию» для скрипки и фортепиано П. И. Чайковского, фрагмент Сонаты соль минор, соч. 19 для виолончели и фортепиано С. В. Рахманинова.



В завершение концерта прозвучит музыка к кинофильму «Семнадцать мгновений весны» Таривердиева в переложении для фортепиано, скрипки и виолончели.









Фото: пресс-служба Министерства культуры России