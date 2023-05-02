Стартовали съемки второго сезона сериала о хозяйках автосервиса «Сестры»

Стартовали съемки второго сезона сериала «Сестры». Производством фильма занимается онлайн-платформа START.



Главные роли в проекте играют Анна Котова, Ангелина Стречина, Лина Миримская. В новом сезоне героини продолжат решать проблемы в автосервисе и постараются наладить личную жизнь.



Режиссером нового сезона выступит Илья Силаев.



«"Сестры" — душевная комедия, а ее персонажи близки людям, понятны и смешны. В новом сезоне моя героиня Маша будет исследовать себя и пытаться ответить на вопросы: какой она хотела бы быть, чего она ждет от жизни и от отношений. При этом она сама же себе будет создавать препятствия и пытаться справиться с ними», — рассказала о проекте актриса Анна Котова.



Сериал «Сестры» выходит с 2021 года, в первом квартале 2022 года сериал вышел в лидеры по просмотрам, на СТС проект собрал более 40 млн зрителей.









Фото: START