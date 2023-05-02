Американские сценаристы объявили забастовку

02.05.2023
Гильдия писателей Америки — объединение американских сценаристов (Writers Guild of America, WGA) — объявило забастовку.
Такое решение объединение приняло после неудачных переговоров с производителями фильмов и сериалов, передает MarketWatch.
Переговоры велись в течение шести недель, однако стороны не смогли достичь соглашения. Среди требований сценаристов были повышение заработной платы, предоставление гарантий занятости.
«Наш переговорный комитет начал этот процесс с намерением добиться справедливого соглашения, однако ответ судий был совершенно недостаточным с учетом экзистенциального кризиса, с которым столкнулись сценаристы», — указано в сообщении WGA, куда входит 11,5 тысяч сценаристов.
По информации издания, первым, кто почувствует последствия забастовки, станут ток-шоу, а в случае, если забастовка затянется, это скажется на сроках выхода новых фильмов.
Фото: Pixabay.com