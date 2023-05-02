Американские сценаристы объявили забастовку

Гильдия писателей Америки — объединение американских сценаристов (Writers Guild of America, WGA) — объявило забастовку.



Такое решение объединение приняло после неудачных переговоров с производителями фильмов и сериалов, передает MarketWatch.



Переговоры велись в течение шести недель, однако стороны не смогли достичь соглашения. Среди требований сценаристов были повышение заработной платы, предоставление гарантий занятости.



«Наш переговорный комитет начал этот процесс с намерением добиться справедливого соглашения, однако ответ судий был совершенно недостаточным с учетом экзистенциального кризиса, с которым столкнулись сценаристы», — указано в сообщении WGA, куда входит 11,5 тысяч сценаристов.



По информации издания, первым, кто почувствует последствия забастовки, станут ток-шоу, а в случае, если забастовка затянется, это скажется на сроках выхода новых фильмов.









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