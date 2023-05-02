Американские сценаристы объявили забастовку

02.05.2023

Американские сценаристы объявили забастовку
Гильдия писателей Америки — объединение американских сценаристов (Writers Guild of America, WGA) —  объявило забастовку.

Такое решение объединение приняло после неудачных переговоров с производителями фильмов и сериалов, передает MarketWatch.

Переговоры велись в течение шести недель, однако стороны не смогли достичь соглашения. Среди требований сценаристов были повышение заработной платы, предоставление гарантий занятости.

«Наш переговорный комитет начал этот процесс с намерением добиться справедливого соглашения, однако ответ судий был совершенно недостаточным с учетом экзистенциального кризиса, с которым столкнулись сценаристы», — указано в сообщении WGA, куда входит 11,5 тысяч сценаристов.

По информации издания, первым, кто почувствует последствия забастовки, станут ток-шоу, а в случае, если забастовка затянется, это скажется на сроках выхода новых фильмов.


Фото: Pixabay.com