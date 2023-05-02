KION объявил дату выхода сериала «Спасти единственного сына» с Серебряковым

Сериал «Спасти единственного сына» выйдет на платформе KION 12 мая, передает пресс-служба онлайн-кинотеатра.



В актерский состав фильма вошли Анна Ардова, Алексей Серебряков, Нино Нинидзе, Дмитрий Чеботарев, Валерий Степанов.



Фильм рассказывает о расследовании и поиске пропавшего на отдыхе в Греции Василия (Степанов). Следователи выясняют, что Василий присоединился к сирийским боевикам. Его мать уверена в том, что Василий похищен. О помощи женщина просит биологического отца Василия Павла (Серебряков).



«Нам надо было создать мир, отличающийся от нашего, показать непростой процесс соприкосновения двух разных культур, показать, как характер русской женщины с его невероятной силой, способностью сострадать и умением не сдаваться, проявляется в непривычных и сложных обстоятельствах», — рассказала о проекте продюсер Наталья Лазарева.



Режиссером проекта выступил Николай Хомерики.









Фото: KION