Группа Киану Ривза Dogstar анонсировала первый после воссоединения альбом

02.05.2023

Группа Киану Ривза Dogstar анонсировала первый после воссоединения альбом
Музыкальная группа канадского актера Киану Ривза Dogstar выпустит альбом впервые за 23 года существования коллектива, передает NME.

Первая пластинка Dogstar вышла в 1996 году и получила название Our Little Visionary. Второй альбом — Happy Ending — увидел свет в 2000 году. Спустя два года после выхода второго альбома группа объявила о распаде.

Летом минувшего года музыканты воссоединились и анонсировали новый альбом и тур. В сообщении группы говорилось, что собрана «фантастическая команда», которая помогает музыкантам.

«Мы также собираемся снять музыкальное видео в поддержку нашей первой мелодии», — указано в сообщении.


Фото: GQ Russia/YouTube