Группа Киану Ривза Dogstar анонсировала первый после воссоединения альбом

Музыкальная группа канадского актера Киану Ривза Dogstar выпустит альбом впервые за 23 года существования коллектива, передает NME.



Первая пластинка Dogstar вышла в 1996 году и получила название Our Little Visionary. Второй альбом — Happy Ending — увидел свет в 2000 году. Спустя два года после выхода второго альбома группа объявила о распаде.



Летом минувшего года музыканты воссоединились и анонсировали новый альбом и тур. В сообщении группы говорилось, что собрана «фантастическая команда», которая помогает музыкантам.



«Мы также собираемся снять музыкальное видео в поддержку нашей первой мелодии», — указано в сообщении.









Фото: GQ Russia/YouTube