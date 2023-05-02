Михаил Мишустин поздравил с юбилеем Валерия Гергиева

Дирижер, художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев 2 мая отмечает 70-летний юбилей.



По традиции Валерий Гергиев отмечает день рождения в туре. Маэстро выступает в рамках Московского Пасхального фестиваля. На один день Гергиев вернется в Петербург для того, чтобы отметить 10-летие новой сцены Мариинского театра.



С юбилеем народного артиста поздравил глава российского правительства Михаил Мишустин.



Премьер-министр отметил, что вся жизнь Гергиева посвящена преданному служению искусству, а его имя стало олицетворением богатейших музыкальных традиций, легендарного Мариинского театра.



«Многие годы Вы восхищаете публику замечательными концертами, фестивалями, оригинальными постановками. Каждое выступление оркестра под управлением маэстро Гергиева — это всегда грандиозное событие, оригинальные интерпретации произведений знаменитых композиторов», — указано в поздравительной телеграмме.



Михаил Мишустин отметил, что особой благодарности заслуживает благотворительная деятельность Гергиева, поддержка молодых талантов.



«Желаю Вам здоровья, удачи во всем, вдохновения, новых проектов и премьер», — указано в телеграмме.



С юбилеем Валерия Гергиева поздравил также коллектив Мариинского театра и филиалов во Владивостоке и Владикавказе.



«Мы желаем маэстро неиссякаемых сил и творческой энергии!» — говорится в сообщении.









Фото: Александр Шапунов/Пресс-служба Фонда Валерия Гергиева