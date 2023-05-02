Тайка Вайтити снимет экранизацию книги Исигуро «Клара и Солнце»

Кинорежиссер, сценарист Тайка Вайтити снимет экранизацию романа «Клара и Солнце» Кадзуо Исигуро 2021 года.



Действие романа происходит в недалеком будущем, где богатые родители делают своим детям генетическую процедуру «лифтинга» для расширения умственных способностей. Социализацией детей занимаются роботы-андроиды, одним из которых является Клара. Робот становится другом для тяжелобольной девочки.



Производством фильма займется студия 3000 Pictures. Продюсерами выступят Тайка Вайтити, автор романа Кадзуо Исигуро, Дэвид Хейман, Гаррет Бэш. Адаптацией романа для сценария займется Дави Уоллер.



В ноябре лауреат «Оскара» Тайка Вайтити выпустит спортивную комедию «Следующий гол — победный». Параллельно режиссер работает над «Звездными войнами».









Фото: The Late Show With Stephen Colbert/YouTube