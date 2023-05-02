«Вызов» вторую неделю подряд удерживает первое место в прокате

Дирижер, художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев 2 мая отмечает 70-летний юби...
Производством фильма займется студия 3000 Pictures.
В актерский состав проекта вошли Кери Рассел, Руфус Сьюэлл, Дэвид Джеси, Рори Киннер и другие.
Общие сборы проекта составили 842,1 млн рублей.
События в фильме будут происходить в 2090-х годах, до событий фильмов «Чужой» с Сигурни Уивер в роли...
Дирижер, художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев 2 мая отмечает 70-летний юби...
Производством фильма займется студия 3000 Pictures.
В актерский состав проекта вошли Кери Рассел, Руфус Сьюэлл, Дэвид Джеси, Рори Киннер и другие.
Общие сборы проекта составили 842,1 млн рублей.
События в фильме будут происходить в 2090-х годах, до событий фильмов «Чужой» с Сигурни Уивер в роли...
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02.05.2023