«Вызов» вторую неделю подряд удерживает первое место в прокате

Отечественный фильм «Вызов» вторую неделю возглавляет российский прокат.



Фильм, снятый на МКС, за минувшие выходные заработал еще 301 млн рублей. Общие сборы проекта составили таким образом 842,1 млн рублей, свидетельствуют данные kinobusiness.com.



Второе место по сборам заняла сказка «Яга и книга заклинаний» (57,7 млн рублей), на третьем — «Джон Уик 4» (25,4 млн рублей). Всего «Джон Уик 4» заработал в российском прокате 971,7 млн рублей.



В пятерку лидеров вошли также «Синистер: Начало» и «Мизантроп».









Фото: кадр из фильма "Вызов"