Правительство Москвы объявило о начале приема заявок на конкурс для художников комиксов «Комикс — погружение».



По итогам конкурса будет создан сборник, куда войдут более десяти комиксов. Местом действия историй станут креативные пространства: киностудии, издательства, швейные производства, сообщают организаторы. Подать заявку можно на сайте Агентства креативных индустрий.



Конкурс будет проходить в два этапа. Первый этап пройдет в мае. Это будет практико-ориентированный интенсив, в ходе которого начинающие авторы получат теоретические и практические знания от экспертов, выполнят творческие задания. По итогам интенсива на фестивале «Красная площадь» состоится презентация проектов.



На втором этапе к начинающим художникам присоединятся профессионалы, с которыми участники будут работать над созданием полноценных графических историй.



«Комиксы — быстрорастущий сегмент российского книжного рынка. Однако потенциал отрасли пока еще не реализован полностью. Конкурс "Комикс — погружение" позволит открыть новые имена для широкой аудитории, а также помочь талантливым художникам и сценаристам, которые уже активно работают в этом направлении креативного бизнеса, расти и развиваться в профессии», — рассказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.



Итоговый сборник проекта будет издан редакцией «Mainstream Geeks» издательства АСТ, и представлен на офлайн и онлайн-площадках в свободной продаже. Проект организован Агентством креативных индустрий при Департаменте предпринимательства и инновационного развития города Москвы. Партнерами конкурса выступают Правительство Москвы, издательство АСТ, проект «ЮФ», «Лидеры молодого контента», Библиотека РГБМ, федеральный социальный проект поддержки чтения «У страниц нет границ».













Фото: пресс-служба Зарядья