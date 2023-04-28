В Москве прошел первый Российский форум дизайна и моды

В Москве состоялся первый Российский форум дизайна и моды. Мероприятие объединило на одной площадке представителей власти и производственных предприятий.





Форум организован Фондом Росконгресс при поддержке Минпромторга России, Союза дизайнеров России, Университета им. А.Н. Косыгина.





В рамках форума состоялась дискуссия, посвященная мерам господдержки индустрии дизайна. В ходе дискуссии участники обсудили меры государственной поддержки и необходимые инструменты для бизнеса, доступные сегодня представителям индустрии в Москве и регионах, планы правительства по развитию отрасли, вопросы выхода производителей и ритейлеров на экспорт.





На встрече отмечалось, что Москва на сегодняшний день является драйвером развития индустрии дизайна и моды. Активную работу в этом направлении ведет Агентство креативных индустрий (АКИ) при Департаменте предпринимательства и инновационного развития Москвы.





В столице появились первые в стране финансовые программы поддержки дизайнерских компаний, субсидии на обучение сотрудников, оказывается финансовая поддержка экспортерам.





«Совместно с Союзом дизайнеров России агентство реализует проект "Фабрика дизайна", на котором молодым специалистам, брендам предлагается разрабатывать креативные решения для реальных заказчиков — российских компаний, лучшие из которых затем идут в производство. Первая "Фабрика" объединила более 500 специалистов в сфере промышленного дизайна и около 100 предприятий, сейчас проходит второй этап проекта», — рассказала о работе АКИ замруководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Людмила Цой.





Директор Департамента легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Вера Хмырова рассказала о государственных мерах поддержки отрасли, программах, созданных для субъектов малого и среднего предпринимательства.





Участники встречи обсудили задачи Российского экспортного центра, меры финансовой поддержки и другие актуальные вопросы.











Фото: IPQuorum