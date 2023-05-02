Сидни Чендлер прошла кастинг на участие в сериале по франшизе «Чужой»

02.05.2023

Сидни Чендлер прошла кастинг на участие в сериале по франшизе «Чужой»
Актриса Сидни Чендлер приглашена на одну из главных ролей в сериале по франшизе «Чужой», пишет The Hollywood Reporter.

Информации о предстоящем проекте пока немного. Известно, что события в фильме будут происходить в 2090-х годах, до событий фильмов «Чужой» с Сигурни Уивер в роли Эллен Рипли.

Известно также, что новый проект станет первым во франшизе, действие которого будет происходить на Земле. Сценаристом фильма назначен Ной Хоули.

В 2022 году стало известно о начале работы над фильмом «Чужой: Ромул» с Кэйли Спэни в главной роли. Продюсером картины выступает Ридли Скотт, режиссером — Федерико Альварес.


Фото: Hollywood Insider/YouTube