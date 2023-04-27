Поп-певец Андрей Губин рассказал о каждодневном страхе смерти

Поп-певец Андрей Губин рассказал о тяжелой болезни и ее смертельной опасности.



В эфире шоу Андрея Малахова артист рассказал, что из-за проблем с сердцем боится умереть каждый день.



«Болею очень сильно, но все равно стараюсь двигаться, ходить куда-то пешком», — рассказал Губин.



Артист сообщил, что продолжает хромать, но многие люди помогают ему бороться с недугом.



По словам Губина, врачи обнаружили у него новые проблемы с сердцем, которые угрожают ему внезапной смертью.



«Сказали, что бьется с перебоями, а сердечная сумка на месте. Я боюсь умереть каждый день», — сказал артист.



Звезда 1990-х признался, что принимает препараты, а на лечение в общей сложности потратил уже около 100 тысяч долларов.









Фото: Россия 1/YouTube