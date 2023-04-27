Поп-певица Шакира предстанет перед судом в Испании по делу о налоговых преступлениях.



Суд с участием колумбийской артистки состоится 20 ноября. Певица предстанет перед судом за неуплату налогов, передает El Mundo со ссылкой на источники.



Певица обвиняется по четырем эпизодам преступлений против налоговых органов Испании. Сторона обвинения сообщила, что певица не предоставила декларации о подоходном налоге и налоге на богатство за 2012, 2013 и 2014 годы. Суду также стало известно о том, что певица выводила деньги, подлежащие налогообложению в Испании, на счета в офшорах.



По делу планируется 12 заседаний, а в рамках расследования показания дадут сотни свидетелей.









Фото: Shakira/YouTube