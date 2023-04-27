Показы в рамках ММКФ посетили 38 тысяч зрителей

Показы 45-го Московского международного кинофестиваля посетили 38 тысяч человек.



Об этом рассказал президент фестиваля Никита Михалков на закрытии смотра.



«Более 200 картин, 391 сеанс в 10 кинотеатрах Москвы, расположенных в разных концах города, 38 тыс. зрителей за неделю (...) прекрасный результат, я считаю», — сказал Никита Михалков и поздравил победителей с наградами.



Гран-при ММКФ, «Золотого святого Георгия» присудили картине «Три брата» режиссера Франсиско Папарельи (Чили, Аргентина). «Серебряного святого Георгия» за режиссуру удостоен Тонатью Гарсия за фильм «Черная луна» (Мексика). Спецприз жюри «ФИ 1.618» достался Теодору Ушеву из Болгарии.









Фото: vk.com/mmkf