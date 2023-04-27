Вышел трейлер нового диснеевского фильма «Желание»

27.04.2023

Вышел трейлер нового диснеевского фильма «Желание»
Американская студия Disney опубликовала трейлер нового проекта — анимационного фильма «Желание».

Премьера картины запланирована на ноябрь.

Трейлер опубликован на YouTube-канале студии.

Сюжет фильма рассказывает о 17-летней принцессе Аше из королевства Росас. Вместе с другом, ягненком Валентино, принцесса знакомится со звездой, которая исполняет любые желания.

Персонажей в фильме озвучили Ариана Дебоз, Крис Пайн, Алан Тьюдик. Режиссеры фильма — Крис Бак и Фон Вирасунторн.