Вышел трейлер нового диснеевского фильма «Желание»

Американская студия Disney опубликовала трейлер нового проекта — анимационного фильма «Желание».



Премьера картины запланирована на ноябрь.



Трейлер опубликован на YouTube-канале студии.



Сюжет фильма рассказывает о 17-летней принцессе Аше из королевства Росас. Вместе с другом, ягненком Валентино, принцесса знакомится со звездой, которая исполняет любые желания.



Персонажей в фильме озвучили Ариана Дебоз, Крис Пайн, Алан Тьюдик. Режиссеры фильма — Крис Бак и Фон Вирасунторн.







