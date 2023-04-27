Третий сезон «Вампиров средней полосы» снимет Алексей Акимов

27.04.2023

Третий сезон «Вампиров средней полосы» снимет Алексей Акимов
Режиссером третьего сезона сериала «Вампиры средней полосы» станет Алексей Акимов.

Об этом постановщик рассказал в интервью «АиФ».

«Так вышло, что и режиссер первого сезона Антон Маслов, и режиссер второго Дима Грибанов заняты на других проектах Start. Мы подумали, что сейчас будет сложно брать другого режиссера, вводить его в этот новый мир... Поэтому решили, что это место — как хранитель традиций первых сезонов — займу я», — сказал Акимов.

Сериал «Вампиры средней полосы» выходит с 2021 года. В актерский состав проекта вошли Юрий Стоянов, Татьяна Догилева, Екатерина Кузнецова, Анастасия Стежко, Дмитрий Лысенков и другие.


Фото: кадр из сериала «Вампиры средней полосы»