Третий сезон «Вампиров средней полосы» снимет Алексей Акимов

27.04.2023
Режиссером третьего сезона сериала «Вампиры средней полосы» станет Алексей Акимов.
Об этом постановщик рассказал
в интервью «АиФ».
«Так вышло, что и режиссер первого сезона Антон Маслов, и режиссер второго Дима Грибанов заняты на других проектах Start. Мы подумали, что сейчас будет сложно брать другого режиссера, вводить его в этот новый мир... Поэтому решили, что это место — как хранитель традиций первых сезонов — займу я», — сказал Акимов.
Сериал «Вампиры средней полосы» выходит с 2021 года. В актерский состав проекта вошли Юрий Стоянов, Татьяна Догилева, Екатерина Кузнецова, Анастасия Стежко, Дмитрий Лысенков и другие.
Фото: кадр из сериала «Вампиры средней полосы»