Гендиректор «Роскосмоса» высказался против госфинансирования фильмов, снятых в космосе

Борисов заявил, что одобряет популяризацию космонавтики с помощью киноиндустрии, однако выступает против государственного финансирования таких проектов.Отмечается, что на съемки фильма «Вызов» с Юлией Пересильд в главной роли было выделено порядка миллиарда рублей.Картина «Вызов» — первый художественный фильм в истории кинематографа, снятый на Международной космической станции. В России фильм вышел в прокат 20 апреля.