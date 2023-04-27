Гендиректор «Роскосмоса» высказался против госфинансирования фильмов, снятых в космосе

Гендиректор «Роскосмоса» высказался против госфинансирования фильмов, снятых в космосе

27.04.2023

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов высказался против госфинансирования художественных фильмов на МКС, передает Федеральное агентство новостей.

Борисов заявил, что одобряет популяризацию космонавтики с помощью киноиндустрии, однако выступает против государственного финансирования таких проектов.

Отмечается, что на съемки фильма «Вызов» с Юлией Пересильд в главной роли было выделено порядка миллиарда рублей.

Картина «Вызов» — первый художественный фильм в истории кинематографа, снятый на Международной космической станции. В России фильм вышел в прокат 20 апреля.


Фото: кадр из фильма "Вызов"