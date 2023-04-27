Президент МХАТ имени Горького Татьяна Доронина удостоена ордена «За заслуги в культуре и искусстве».



Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.



Актриса удостоена высокой награды за вклад в развитие отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность.



Этим же указом «За заслуги в культуре и искусстве» награждена директор Малого театра Тамара Михайлова.



Татьяна Доронина известна по фильмам «Три тополя на Плющихе», «Валентин и Валентина», «Мачеха» и другим картинам. В 1981 году Татьяна Доронина получила звание народной артистки СССР. С 2018 года Доронина исполняет обязанности президента МХАТ им. Горького.









Фото: Центральное телевидение/YouTube