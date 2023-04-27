Карен Шахназаров получил «Золотого Георгия» за вклад в мировой кинематограф

Российский режиссер Карен Шахназаров удостоен награды «Золотой Георгий» 45-го Московского международного кинофестиваля за вклад в мировой кинематограф.



В четверг, 27 апреля, в театре «Россия» проходит церемония закрытия ММКФ. На церемонии объявляются имена победителей.



Статуэтка «Золотой Георгий» за лучший фильм досталась картине «Три брата» Франсиско Папарельи (Чили, Аргентина).



Награда за лучшую женскую роль вручена Кахо Сето за роль в фильме «Хрупкие цветы в потоке дней» (Япония). Приз за лучшую мужскую роль забрал Фернандо Арсо («Те, кто внизу», Боливия).



Награда за лучшую режиссуру досталась Тонатью Гарсии («Черная луна», Мексика).



Лучшим документальным фильмом признана картина «История российских тюрем. Владимирский централ» Юлии Бобковой.



Китайская картина «Все» режиссера Лу Хэлай взяла приз за лучший короткометражный фильм.



Специальный приз жюри — «Фи 1/618» взял Теодор Ушев (Болгария).



В конкурсе «Русские премьеры» лучшим фильмом названа картина Светланы Самошиной «Край надломленной луны».









Фото: vk.com/mmkf