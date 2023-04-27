Глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская поздравила Аллу Манилову со вступлением в должность гендиректора Русского музея.



«Сердечно поздравляю Аллу Юрьевну Манилову. Желаю успехов на новом посту. В том, что успехи не заставят себя ждать, не сомневаюсь: высокий профессионализм и высокие энергии — вот что, по моим наблюдениям, отличает Аллу Юрьевну», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Ямпольской.



Елена Ямпольская отметила, что с Аллой Маниловой несколько лет работала в тесном взаимодействии.



«Спасибо, Алла Юрьевна, за это неизменно плодотворное сотрудничество. Удачи! И до встречи в Русском музее», — написала глава комитета.



В четверг, 27 апреля, Аллу Манилову представили коллективу Русского музея в Санкт-Петербурге. Алла Манилова сменила в этой должности Владимира Гусева, который занял должность президента музея.









Фото: пресс-служба Министерства культуры России