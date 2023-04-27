Оркестр Мариинского театра выступил в цехе КамАЗа

На заводе каркасов кабин «КамАЗ» прошел концерт оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.



Выступление состоялось в рамках XXII Московского Пасхального фестиваля. На обеденном перерыве рабочие челнинского завода услышали произведения великих русских композиторов: Глинки, Римского-Корсакова, Прокофьева, Стравинского, Шостаковича.



Исполнительный директор ПАО «КАМАЗ» Юрий Герасимов поблагодарил Валерия Гергиева: «Огромная вам благодарность за то, что мы сегодня имели возможность слушать эту великолепную музыку в исполнении национальной гордости и достояния Российской Федерации — Симфонического оркестра Мариинского театра под вашим управлением».



Руководитель пожелал своему коллективу работать «так же слаженно, как работают музыканты симфонического оркестра».



Московский Пасхальный фестиваль — ежегодный фестиваль классической музыки, основанный по инициативе главного дирижера Мариинского театра Валерия Гергиева и бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова в 2002 году. В 2023 году XХII Московский Пасхальный фестиваль проходит с 16 апреля по 9 мая. Выступления приурочены памятным датам страны, а также юбилеям российских деятелей искусства.









Фото: Минкультуры России