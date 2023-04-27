Бахрушинский музей представит в Армении виртуальный проект о цифровизации коллекции

Бахрушинский музей представит на XII Международном семинаре «Лики памяти. Новейшие технологии сохранения и восстановления рукописного и печатного наследия» в Армении виртуальный проект, передает пресс-служба Министерства культуры России.



Сообщается, что замгендиректора, главный хранитель Бахрушинского музея Виктория Журавлева расскажет о цифровизации собрания театрального искусства музея.



XII международный семинар проходит при поддержке министерства образования, науки, культуры и спорта Армении и Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ. Участие в проекте примут реставраторы, хранители фондов, работники музеев, библиотек, специалисты в области IT.



Онлайн-коллекция Бахрушинского музея включает 31 831 цифровое изображение экспонатов, в том числе более 19 тысяч документов. Фонд музея насчитывает более 200 тысяч предметов, а коллекция музея насчитывает более 1,5 млн экспонатов, она является крупнейшим собранием театрального искусства в мире.



«Работы по оцифровке крупнейшего в мире театрального собрания Бахрушинского — одна из наших приоритетных задач, решение которой обеспечивает сохранность и качественный учет музейных предметов. Также электронные копии дают больше возможностей для проведения научных исследований на базе наших раритетов. Доступ к ним получают и все, кто интересуется историей театрального искусства нашей страны, в том числе и пользователи соцсетей», — рассказала Виктория Журавлева.









Фото: пресс-служба Минкультуры России