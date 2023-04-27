Мексиканский фильм «Черная луна» взял приз зрительских симпатий 45-го ММКФ

Мексиканская картина «Черная луна» Тонатью Гарсии завоевала приз зрительских симпатий 45-го Московского международного кинофестиваля, передает РИА Новости.



Награду жюри российской кинокритики вручили сербской картине Ненада Павловича «След зверя».



В основном конкурсе Федерации киноклубов России «Колючий взгляд» приз достался «Черной луне». Среди документальных фильмов отмечены «Ла Сингла» Поломы Сапаты. В программе российского кино — «Доктор» Артема Темникова.



Китайской картине «В храме Шаолинь» и российской ленте «Отцы» Юрия Мокиенко достались награды жюри Гильдии неигрового кино и телевидения.



45-й Московский международный кинофестиваль проходит с 20 по 27 апреля. Фильмом открытия фестиваля стала картина Бориса Хлебникова «Снегирь». Закроет фестиваль фильм производства Испании и Франции «42 секунды» Алекса Мурруль и Дани де ла Орден.









Фото: moscowfilmfestival.ru