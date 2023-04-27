В Петербурге проходит репетиция парада Победы

Вторая репетиция стартовала на Дворцовой площади, сообщили «Невские новости».





В связи с этим участок Невского проспекта закрыт для автомобилей до 18:30. Общественный транспорт следует в объезд или по укороченным маршрутам.





Следующие репетиции проведут в Северной столице 4 и 7 мая, генеральную — 8 мая. Первая в этом году отработка строевых приемов и перестроек прошла на главной городской площади 25 апреля.





Ранее организаторы акции «Бессмертный полк» объявили о том, что в этом году ставшее традиционным шествие не состоится. Акция пройдет в онлайн-формате. Власти нескольких российских городов отменили парады.





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