В Японии заинтересовались «Вызовом»

Прокатчик «Сказки» Александра Сокурова в Японии заявил об интересе к «Вызову» Клима Шипенко. ...
Передвижной проект «Рожденные дважды» познакомит жителей разных городов с послевоенной историей дв...
24 апреля международный смотр стартовал с внеконкурсной программы, сообщила пресс-служба Минкультуры...
Новая экспозиция ГМИИ включает артефакты середины I тысячелетия до н.э., принадлежавшие древнему к...
Прокатчик «Сказки» Александра Сокурова в Японии заявил об интересе к «Вызову» Клима Шипенко. ...
Передвижной проект «Рожденные дважды» познакомит жителей разных городов с послевоенной историей дв...
24 апреля международный смотр стартовал с внеконкурсной программы, сообщила пресс-служба Минкультуры...
Новая экспозиция ГМИИ включает артефакты середины I тысячелетия до н.э., принадлежавшие древнему к...
Ведущий авторского «Шоу Воли» отреагировал на то, что его передачу сравнивают с проектом шоумена и...
В этом году акция посвящена сценическому искусству в годы Великой Отечественной войны, сообщила пр...
Проект, предполагающий приведение в порядок могил деятелей культуры, станет ежегодным, сообщила глав...
Голливудская актриса не стала бы заменять Галь Гадот в супергероике по комиксам о Wоnder Woman. ...
Московская площадка приглашает посетить проект «Логос: голос конструктивизма», сообщила пресс-служба...
Дело об оскорблении полицейского возбудили после инцидента в Новосибирске, рассказал музыкант в комм...
Сериал от режиссера «Игры на выживание» дебютировал вне конкурса на ММКФ 21 апреля, сообщил онлайн-к...
XIX Международный конкурс Центральной музыкальной школы «Посвящение Сергею Рахманинову» подвел итоги...
Один из создателей развлекательной программы Первого канала Александр Гудков высказался о ее возвр...
Аналитики прогнозируют анимационному мультфильму скорое преодоление планки в $1 млрд. ...
В Павловском парке под Петербургом завершается подготовка к летнему сезону.
Театр балета им. Якобсона представит возрожденные миниатюры советского хореографа в Александринке. ...
25.04.2023