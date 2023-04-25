В Японии заинтересовались «Вызовом»

Прокатчик «Сказки» Александра Сокурова в Японии заявил об интересе к «Вызову» Клима Шипенко.





Глава компании «Пандора» Риэ Накано в беседе с РИА Новости сказала, что хочет посмотреть фильм, частично снятый на МКС. Если картина ей понравится, то она готова выпустить ее в японский прокат. Накано уже попросила российских коллег приласть ей копию для просмотра.





В минувшую субботу «Пандора» выпустила на больших экранах в Японии последнюю ленту Сокурова. Дебютировавшая в Локарно «Сказка» представляет диалоги Гитлера, Черчилля, Муссолини и Сталина. Также прокатчик проводит ретроспективу работ Сокурова. Японские зрители могут увидеть 14 работ кинематографиста, включая «Молох», «Тельца» и др.





Фото: кадр из фильма «Вызов»