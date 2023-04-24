Раритеты из ГМЗ «Царское Село» отправились в путешествие по России

24.04.2023

Раритеты из ГМЗ «Царское Село» отправились в путешествие по России
Передвижной проект «Рожденные дважды» познакомит жителей разных городов с послевоенной историей дворцово-паркового ансамбля, сообщила пресс-служба Минкультуры РФ.

В путешествие отправили около 100 предметов из коллекции ГМЗ «Царское Село». Большинство экспонатов впервые вывезли из музея. Первым проект примет Волгоград. Выставка расположится в музее «Память» с 26 апреля по 1 июня. Далее она посетит Саратов и Казань. Путешествие завершится в декабре. 

Проект «Рожденные дважды» рассказывает о разрушениях Царского Села во время войны, а также о людях, которые подарили ему второе рождение. 

Фото: пресс-служба Минкультуры РФ