В Челябинске отменили концерт Александра Панайотова

Выступление певца в столице Южного Урала было запланировано на текущей неделе. Об отмене мероприятия сообщил портал Ura.ru со ссылкой на зрелищные кассы.





Причины решения не уточнили. На сайте артиста и его странице в VK нет информации об отмене концерта. Выступление в Челябинске не значится и в его афише.





Финалист музыкальных шоу «Голос» и «Народный артист» должен был выступить в Челябинске в концертном зале ТРК Taganay 26 апреля.





Согласно расписанию на сайте, сегодняшним вечером Панайотов дает сольный концерт в Перми, 25 апреля — в Тюмени.





Ранее сообщалось об отмене концертов Jah Khalib в обеих столицах РФ. Также он не выступит с Димой Биланом в Дубае, его заменит Баста.





Фото: скриншот / ютьюб-канал Alexander Panayotov