Павел Воля высмеял уникальность шоу «Вечерний Ургант» в ответ на сравнения

Ведущий авторского «Шоу Воли» отреагировал на то, что его передачу сравнивают с проектом шоумена и актера Ивана Урганта.





В одном из выпусков Воля отметил, что многие комментаторы говорят о «Вечернем Урганте» как об «уникальной и ни на что не похожей программе». С чем он согласился и добавил: «У Ивана уникальная программа, которая есть только у него и на всех каналах в Америке, больше нигде».





«Шоу Воли» стартовало в середине апреля на ТНТ. Выпуски также доступны на Rutube. Его автор и ведущий общается с гостями на актуальные темы недели, обсуждает публикации в соцсетях и т.п.





Павел Воля подчеркивал, что проект отличается его авторским видением. После премьеры его программу неоднократно сравнивали с шоу Урганта, преимущественно не в пользу первого.