Патриотическая акция «Летопись сердец» стартует 1 мая

В этом году акция посвящена сценическому искусству в годы Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба Минкультуры РФ.





Ежегодная акция в рамках проекта «Культура для школьников» расскажет в видеороликах, как театральное искусство помогало в военное время фронтовикам и труженикам тыла, как сами театры выживали в то сложное время.





С 1 по 10 мая школьники могут разместить во «ВКонтакте» видео в трех номинациях: школьный театр, вокал и танец. Принимаются сцены или спектакли на военную тему, песни военных лет, а также танцы на военно-патриотическую тему. Записи с выступлениями необходимо сопроводить хэштегом #9маякдш.





Победителей назовут 31 мая. 30 лучших роликов опубликуют на портале «Культурадляшкольников.РФ». Авторов наградят подарками и сертификатами.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ