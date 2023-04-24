Ана де Армас не захотела играть Чудо-женщину в новой киновселенной DC

24.04.2023

Ана де Армас не захотела играть Чудо-женщину в новой киновселенной DC
Голливудская актриса не стала бы заменять Галь Гадот в супергероике по комиксам о Wоnder Woman. Об этом она заявила в беседе с Wired Auto Complete.

По словам де Армас, ее коллега прекрасно играет героиню, поэтому Гадот стоит продолжать сниматься во франшизе. В последний раз она появилась в этом образе в недавнем сиквеле «Шазама».

Вопрос связан с новой концепцией развития киновселенной DC, разработанной новыми главами студии. Серия о Чудо-женщине не вписалась в нее, но пока будущее героини остается нерешенным. Точно не получат развития персонажи, которых играли Генри Кавилл, Бен Аффлек, Дуэйн Джонсон. 

Фото: кадр из фильма No Time to Die