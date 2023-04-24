Лидер «Несчастного случая» Алексей Кортнев стал фигурантом уголовного дела

Дело об оскорблении полицейского возбудили после инцидента в Новосибирске, рассказал музыкант в комментарии ТАСС.





По данным «Интерфакса» , дело открыто из-за предполагаемого публичного оскорбления представителя власти по статье 319 УК РФ. Речь может идти о жестах, которые музыкант показал полицейским, отметил собеседник агентства в правоохранительных органах.





Аналогичную информацию привело новосибирское издание «НГС» . По словам его источника, дело связано с ситуацией, когда Кортнев «приезжал и неуважительно отнесся к представителям закона».





В феврале музыканты «Несчастного случая» Алексей Кортнев и Дмитрий Чувелев прибыли в Академгородок Новосибирска, но не успели дать концерт по причине эвакуации бара из-за предполагаемого задымления в соседнем помещении.





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