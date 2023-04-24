Детектив «Кошка» с Анастасией Тодореску выйдет на стриминге Start 25 мая

Сериал от режиссера «Игры на выживание» дебютировал вне конкурса на ММКФ 21 апреля, сообщил онлайн-кинотеатр.





Сюжет разворачивается в Калининграде, где пропадают дети. Недавно вернувшаяся к работе следовательница Оксана Кошкина (Тодореску) берется за дело и быстро выясняет, что похищения детей — часть масштабной преступной схемы с многочисленными участниками. Но чем дальше она углубляется в расследование, тем острее ее мучают обрывки воспоминаний из забытого прошлого.





Тодореску назвала сериал «драмой о поломанных судьбах, взаимоотношениях, о непростом выборе, который имеет последствия».





Остросюжетный драматический детектив снял Карен Оганесян по сценарию Сергея Вострикова и Павла Косова. В ролях — Екатерина Вилкова, Павел Чинарев, Алена Хмельницкая, Вадим Андреев и др.





25 мая на Start появятся первая и вторая серии «Кошки». Следующие эпизоды будут выходить по четвергам.



