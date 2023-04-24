Умер основатель и худрук театра «Кремлевский балет» Андрей Петров

Народный артист РФ скончался 23 апреля, сообщается в соцсетях ГКД.





Петров умер на 78-м году жизни. В Кремлевском дворце выразили соболезнования родственникам и друзьям хореографа, а также труппе «его любимого детища» — «Кремлевского балета».





Информация о похоронах пока не появилась.





Андрей Петров — уроженец Москвы, выпускник Московского хореографического училища (ныне МГАХ) и ГИТИСа. Более 15 лет исполнял ведущие партии в Большом театре. После получения балетмейстерского образования ставил танцы в спектаклях столичных театров, а также балетные спектакли в Большом и других театрах страны. В 1990 году основал «Кремлевский балет». Был его худруком и главным балетмейстером до конца жизни.





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