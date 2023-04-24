Комик Гудков заявил, что шоу «Вечерний Ургант» не закрыто

Один из создателей развлекательной программы Первого канала Александр Гудков высказался о ее возвращении в эфир.





По его словам, «Вечерний Ургант» не закрыт, однако о съемках новых выпусков он ничего не сказал. Гудков выразил уверенновть в том, что в этой ситуации нужно «долбить в одно и то же место», когда оно истончится — «все получится», цитирует его StarHit





Ранее шоумен Иван Ургант тоже заявил, что вернется на телеэкраны в своем авторском проекте. Надежду на это высказал его коллега по кинофраншизе «Ёлки» Сергей Светлаков. Первый канал не раз опровергал информацию о закрытии передачи.





«Вечерний Ургант» выходил на Первом с апреля 2012-го до февраля 2022 гг.





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