Показы спектакля Могучего с Ахеджаковой отменили в Москве и Петербурге

Театр Наций отменил показы «Сказки про последнего ангела», сообщается на его сайте.





Постановку Андрея Могучего с участием Лии Ахеджаковой планировали сыграть в Театре Наций в Москве 26 и 27 апреля. Отмену объяснили «техническими причинами». За электронные билеты деньги вернутся в течение 30 дней. Купленные в кассах билеты можно обменять до 10 мая.





Неделей ранее стало известно об отмене «Сказки про последнего ангела» в Петербрге. Она должна была открыть гастроли московского театра 19 и 20 июня в БДТ. Билеты на эти показы можно вернуть до 30 июня.





Действие постановки разворачивается в психиатрической больнице в 90-е, куда попадает главный герой. Именно там он находит возможности для перемен и впервые встречает друзей.





Фото: Рэда Кербуш, CC BY-SA 4.0 / commons.wikimedia.org