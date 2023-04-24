Мировые сборы «Братьев Супер Марио в кино» приблизились к $900 млн

Аналитики прогнозируют анимационному мультфильму скорое преодоление планки в $1 млрд, сообщил Deadline.





На сегодня общий бокс-офис The Super Mario Bros. Movie за три уикенда в прокате составил почти $872 млн. Их них на домашний прокат приходится 434 млн, на остальные рынки — 438 млн.





Премьера мультфильма по игре Nintendo состоялась в первую неделю апреля. Несмотря на смешанные отзывы критиков, «Братья» уже в дебютный уикенд стали самой кассовой экранизацией видеоигры.





Ранее авторы мультфильма не исключили, что он получит продолжение. Подробности не раскрыты.





Фото: кадр из мультфильма «Братья Супер Марио в кино»