Мировые сборы «Братьев Супер Марио в кино» приблизились к $900 млн

Один из создателей развлекательной программы Первого канала Александр Гудков высказался о ее возвр...
Аналитики прогнозируют анимационному мультфильму скорое преодоление планки в $1 млрд. ...
В Павловском парке под Петербургом завершается подготовка к летнему сезону.
Театр балета им. Якобсона представит возрожденные миниатюры советского хореографа в Александринке. ...
Один из создателей развлекательной программы Первого канала Александр Гудков высказался о ее возвр...
Аналитики прогнозируют анимационному мультфильму скорое преодоление планки в $1 млрд. ...
В Павловском парке под Петербургом завершается подготовка к летнему сезону.
Театр балета им. Якобсона представит возрожденные миниатюры советского хореографа в Александринке. ...
Кinobusiness.com предварительно оценил стартовую кассу космической драмы в 430-435 млн рублей. ...
Второй полуфинал музыкальной программы предварило выступление специальной гостьи. 11-й выпуск выше...
В юбилей народный артист РФ сыграл в спектакле «Двенадцатая ночь» в Санкт-Петербурге. ...
Многие работы из частной коллекции будут экспонироваться впервые, сообщила пресс-служба ГТГ. ...
Федор Бондарчук поделился впечатлениями от работы над озвучкой мультфильма Владимира Сакова.
Более 90 учеников ДШИ, ДМШ, музыкальных училищ, колледжей культуры и искусств примут участие в про...
Тематическое мероприятие впервые пройдет на федеральной территории Сириус, сообщили организаторы. ...
Российский певец отказался от совместного выступления с казахстанским рэп-исполнителем. ...
К 95-летию со дня рождения советского и российского актера канал «Мосфильм. Золотая коллекция» про...
24.04.2023