В ГМЗ «Павловск» «пробудили» от зимней спячки античных богинь и муз









Фото: пресс-служба ГМЗ «Павловск»





В музее-заповеднике освобождают от защитных футляров мраморную скульптуру и сажают цветы. Первыми раскрыли Три грации, Сатира и Сатирессу в Собственном саду.По словам научной сотрудницы ГМЗ «Павловск» Ольги Тальзи, Сатир и Сатиресса — одни из самых старых скульптур парка. Они упоминаются в документах как полуфигуры.«Это не просто скульптуры, это гермы — вот почему их называли полуфигурами. В руках они держат атрибуты растительности, ведь это спутники бога Диониса, который приветствует просыпающуюся природу», — рассказала Ольга Тальзи.Собственный сад откроется для посещений 6 мая.