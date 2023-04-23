«Вызов» стал абсолютным лидером проката в РФ по итогам первого уикенда

Кinobusiness.com предварительно оценил стартовую кассу космической драмы в 430-435 млн рублей.





По данным портала, за три дня с премьеры «Вызов» заработал 294 млн рублей. Воскресные сборы составят еще 136-141 млн рублей, а общие — 430-435 млн рублей, предполагает издание.





По его оценке, результат первого уикенда драмы оказался солидным, однако «явно слабее ожиданий». Это лучший старт с декабря 2021 года, когда вышел «Человек-паук: Нет пути домой». При этом отечественный фильм получил мощную рекламу, отсутствие конкурентов, а также рекордные предпродажи, поэтому сборы ожидались от 600 до 700 млн рублей, пояснил Кinobusiness.com.





На второе место сместился предыдущий лидер «Джон Уик 4». За пятую неделю в прокате он прибавил предварительно 32,5 млн рублей, что увеличило общий бокс-офис до 927,4 млн. Тройку замкнула комедия «Ауылбайский участковый» (Казахстан) с предполагаемыми сборами около 18 млн рублей.





Фото: кадр из фильма «Вызов»