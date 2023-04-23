Валерия спела с цифровым Иосифом Кобзоном

Валерия спела с цифровым Иосифом Кобзоном

23.04.2023

Необычный дуэт стал частью сольного концерта певицы, сообщил телеграм-канал Super.ru.

Валерия исполнила с голограммой покойного народного артиста СССР композицию «Ноктюрн», которую они пели при его жизни. Песня звучала на его 80-летии в ГКД, напомнила «Культуромания».

По сообщению канала, в зале находилась вдова артиста Нелли Кобзон. Наблюдая за номером, она «не смогла сдержать эмоций». Подтверждения информации о том, что Нелли Кобзон посетила мероприятие, не поступало.

Ранее Валерия рассказала, что на заре карьеры ей предлагали присоединиться к группе «Комбинация». Однако начинающая певица отказалась, поскольку интересовалась другими жанрами. Песни коллектива ей показались «слишком простыми».

Певец, музыкальный педагог, общественник и политик, обладатель многочисленных званий, наград, премий Иосиф Кобзон умер в 2018 году в возрасте 80 лет.

Фото: кадр из клипа Okras, CC BY-SA 4.0