Валерия спела с цифровым Иосифом Кобзоном

Валерия исполнила с голограммой покойного народного артиста СССР композицию «Ноктюрн», которую они пели при его жизни. Песня звучала на его 80-летии в ГКД, напомнила «Культуромания»





По сообщению канала, в зале находилась вдова артиста Нелли Кобзон. Наблюдая за номером, она «не смогла сдержать эмоций». Подтверждения информации о том, что Нелли Кобзон посетила мероприятие, не поступало.





Ранее Валерия рассказала , что на заре карьеры ей предлагали присоединиться к группе «Комбинация». Однако начинающая певица отказалась, поскольку интересовалась другими жанрами. Песни коллектива ей показались «слишком простыми».





Певец, музыкальный педагог, общественник и политик, обладатель многочисленных званий, наград, премий Иосиф Кобзон умер в 2018 году в возрасте 80 лет.