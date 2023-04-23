Ведущая Регина Тодоренко раскрыла гостью шоу «Маска» в образе Кактуса

Второй полуфинал музыкальной программы предварило выступление специальной гостьи. 11-й выпуск вышел в эфире НТВ 23 апреля.





До выступления Кактуса член жюри Тимур Родригез предположил, что на сцену вышла певица и поэтесса, экс-солистка Serebro Ольга Серябкина. Председатель жюри Филипп Киркоров решил, что за маской скрылась исполнительница Маша Распутина. Регина Тодоренко промолчала, но как только Кактус запела, она назвала имя телеведущей и блогерки Иды Галич. И оказалась права.





В конце выпуска жюри раскрыло еще одного персонажа. На этот раз на выбывание номинировали Гусеницу и Скорпиона. Судьи решили выяснить, кто скрывается за образом первой. Маску снял белорусский певец IVAN (Александр Иванов).





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